- Atacantul roman George Puscas a marcat golul echipei Reading, care a fost invinsa de Sheffield United cu scorul de 2-1, dupa prelungiri, marti seara, pe propriul teren, in optimile de finala ale Cupei Angliei la fotbal. David McGoldrick a deschis scorul pentru echipa din Premier League…

- George Pușcaș (23 de ani, atacant) a punctat in partida Reading - Sheffield United, din optimile de finala ale Cupei Angliei. Pușcaș a egalat pentru formația sa in minutul 43, cand a transformat penalty-ul obținut de catre Andy Rinomhota. Internaționalul roman a transformat cu siguranța, direct in…

- Atacantul roman George Puscas a marcat un gol si a dat o pasa decisiva in meciul castigat de Reading cu scorul de 2-0 in fata formatiei Barnsley, sambata, pe teren propriu, in etapa a 36-a a ligii secunde engleze de fotbal. Puscas a dat pasa decisiva la primul gol al lui Reading, marcat…

- Formatia FCSB a incheiat la egalitate, scor 1-1 (1-0), meciul disputat, sambata, pe Arena Nationala, in compania echipei Chindia Targoviste, in etapa a XXVI-a, ultima a sezonului regulat al Ligii I.

- George Pușcaș, atacantul celor de la Reading, a punctat a doua etapa la rand, premiera in tricoul alb-albastru. A inscris cu calcaiul, ajutand-o pe Reading sa se desprinda la Sheffield. Mirel Radoi poate zambi. George Pușcaș pare sa-și fi regasit forma buna și pofta de gol. Pentru prima oara la Reading,…

- Atancatul Geroge Pușcaș (23 de ani) a fost titluar pentru Reading și a marcat din nou in victoria cu Sheffield Wednesday, 2-0. Dupa ce a punctat miercuri, cu West Bromwich, George Pușcaș a marcat și azi, in etapa a 33-a din Championship. Atacantul a inscris in minutul 72, la 1-0 pentru echipa sa. Dupa…

- George Pușcaș (23 de ani) este titular in meciul dintre Reading și West Brom, din etapa a 32-a din Championship. Titularizat Mark Bowen, George Pușcaș i-a rasplatit increderea și a marcat in minutul 11. Atacantul roman a punctat din penalty și a deschis scorul pentru Reading. A fost al 8-lea gol marcat…

- George Pușcaș (23 de ani), atacantul lui Reading, a fost inlocuit in minutul 65 al partide cu Barnsley, 1-1, managerul Mark Bowen declarand: „Pare o dislocare a umarului”. Nu a fost o seara buna pentru George Pușcaș. Chiar deloc. Și nu doar pentru ca a ratat o mare ocazie in prima repriza, la 0-0, dupa…