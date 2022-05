Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti a deschis o ancheta dupa ce un pompier din cadrul ISU Arges a murit in timpul unei interventii de stingere a unui incendiu pe autostrada A 1.

- Parchetul Tribunalului Militar Bucuresti a deschis o ancheta dupa ce un pompier de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Arges a murit in timpul unei interventii de stingere a unui incendiu pe autostrada București-Pitești. Conform unor surse judiciare, pompierul a fost gasit mort pe carosabil,…

