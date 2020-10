George Piștereanu a ieșit din distribuția popularului serial ”Vlad”. Tibor, personajul pe care actorul l-a întruchipat, a murit. Tensiunea a atins cote maxime in cel mai recent episod din ”Vlad” o lupta pe viața și pe moarte, intre personajele cheie ale serialului. In cele din urma Tibor, unul dintre cei mai apropiați oameni ai lui Vlad a murit. Din fericire, fanii actorului George Piștereanu (31 ani), il pot vedea in continuare pe micul ecran, tot la Pro TV, pentru ca acesta este concurent la ”Ferma”.”Povestea lui Tibor este apreciata pentru ca Tibor are coloana vertebrala. Și cred ca oamenii apreciaza aceste valori precum onoarea, caracterul, prietenia, asumarea. Cred ca este in gena noastra sa apreciem valorile de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

