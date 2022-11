George Panu, „sămănătorul de idei” / Pionier al turismului la Muntele Ceahlău Subiectul articolului nostru poate fi considerat un nedreptatit al soartei. A avut putere, a folosit-o, a avut bani, nu a stiut sa-i foloseasca cu chibzuinta. A fost un patimas. A murit dupa o lunga suferinta, fara bani pentru medici si uitat de prieteni si de cei multi carora le-a fost sprijin si folos de-a lungul vietii. Nu este singura mare personalitate a romanilor care a impartasit un astfel de destin. Povestea lui devine pentru noi mai interesanta prin legatura sa cu judetul Neamt si, in special, cu Ceahlaul si Duraul. Acesta este motivul pentru care ne-am concentrat asupra figurii sale:… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

