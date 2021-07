Stiri pe aceeasi tema

- Actorul George Mihaița este cercetat penal dupa ce a provocat un accident in timp ce conducea in stare de ebrietate. George Mihaița a pierdut controlul volanului pe Bulevardul Basarabia, a lovit un refugiu de tramvai și s-a oprit intr-o duba parcata pe sensul opus de mers.

- Infractiuni la regimul rutier, constatate de politisti. La data de 23 mai a.c., in jurul orei 17.50, politisti din cadrul Biroului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 31 de ani, care a condus un autoturism pe strada Theodor Burada din muncipiul Constanta, in timp ce se afla sub influenta bauturilor…

- Marele actor Ion Dichiseanu care a incantat cu talentul sau generații intregi de oameni a murit astazi la varsta de 87 de ani. Era internat de mai bine de trei luni la Spitalul Floreasca din Capitala dupa ce a fost infectat cu o bacterie periculoasa. A absolvit Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica,…

- Salariatii Primariei Falticeni au avut parte, astazi, de o adevarata surpriza. Invitati la ora 14:00 la o sedinta in prezenta primarului Catalin Coman, salariatii au venit in sala de Consiliu Local pregatiti cu agende pentru a-si lua notite, insa nu mica le-a fost surpriza sa constate ca in locul edilului,…

- Accident rutier pe Autostrada A2 Un accident rutier s a produs miercuri, pe Autostrada Soarelui, in zona localitatii Medgidia Potrivit informatiilor, impactul s a produs intre o autoutilitara a armatei americane si un autoturism. ...

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politisti. La data de 6 aprilie a.c., in jurul orei 17.30, politisti din cadrul Sectiei 9 Rurala Topraisar au identificat un barbat, de 51 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 391, la intrare in localitatea Mereni, in timp ce se afla sub influenta bauturilor…