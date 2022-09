George Mihăiță, actor de jumătate de secol, anteprenor de 20. Și-a serbat ziua la propria cafenea, ”Jos Pălăria” Multa lume il știe pe George Mihaița drept actor de film și teatru, televiziune radio și voice-over. Insa mai puțin ca anteprenor, dedicat aceluiași business de 20 de ani. Directorul Teatrului de Comedie și vedeta noului serial al Pro TV-ului, ”Clanul”, artistul și-a serbat zilele trecute ziua de naștere (maestrul a implinit 74 de ani) dar și doua decenii de cand a deschis cafeneaua sa culturala, situata in buricul targului, la ”coada calului” lui Mihai Viteazul, cum spun cu umor bucureștenii. Dincolo de a fi o afacere, cafeneaua artistului, de care se ocupa și emeritul antrenor de arte marțiale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

