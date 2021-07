George Mihăiță a provocat un accident în București! Actorul de 72 de ani avea o alcoolemie uriașă (VIDEO) George Mihaița a fost implicat miercuri seara, 30 iunie, intr-un accident rutier pe bulevardul Basarabia. Actorul in varsta de 72 de ani s-a ales cu dosar penal. In urma controlului facut de polițiștii ajunși la fața locului, s-a stabilit ca George Mihaița avea o alcoolemie de 1,05mg/l. George Mihaița a pierdut controlul volanului și a […] The post George Mihaița a provocat un accident in București! Actorul de 72 de ani avea o alcoolemie uriașa (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

