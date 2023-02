Regretatul solist pop George Michael, legendarul cantaret country in varsta de 89 de ani Willie Nelson si interpreta rap Missy Elliott se numara printre artistii nominalizati in acest an pentru a fi inclusi in Rock & Roll Hall of Fame, transmite miercuri Reuters. Dintre cele 14 nominalizari din acest an, sase artisti – George Michael, Willie Nelson, Missy Elliott, Sheryl Crow, Cyndi Lauper, Warren Zevon – si doua formatii – Joy Division/New Order si The White Stripes – se afla la prima nominalizare de acest fel. Pe lista nominalizarilor se mai afla cantareata Kate Bush, trupele rock Iron Maiden,…