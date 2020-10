Stiri pe aceeasi tema

- Renato Tronciu, directorul celui mai mare colegiu din judetul Suceava, Colegiul National „Mihai Eminescu”, in varsta de 54 de ani, a murit dupa ce fusese depistat pozitiv la testul COVID. El avea si boli asociate, iar decesul a venit dupa 25 de zile de spitalizare.Citește și: Capii de lista…

- Sistemul sanitar pare ca a ajuns la epuizare, dovada fiind erorile grave care au loc in fiecare zi. Pacienți in stare critica sunt plimbați de la un spital la altul, iar medicii ridica din umeri in fața unor situații de viața și de moarte. Dupa cazul fetiței de trei ani, care a inghițit o moneda […]…

- Eugen Safta, primarul comunei Sadova, din județul Dolj, a murit in cursul acestei nopți. Edilul, care candidase din partea PMP, tocmai fusese reales pentru un nou mandat, cel de-al treilea.Edilul a inceput sa se simta rau la cateva ore dupa inchiderea urnelor.

- Este doliu in lumea medicala din Romania. A murit Ovidiu Bajenaru, unul dintre cei mai apreciați neurologi de la noi din țara. Doctorul s-a stins la varsta de 63 de ani, dupa ce fusese internat la Institutul „Matei Balș”.

- O asistenta din cadrul Serviciului Judetean de Ambulanta Prahova, care era infectata cu noul coronavirus, a decedat. Starea ei de sanatate s-a deteriorat rapid. Femeia a fost transferata la o unitate sanitara din Medgidia pentru ca nu mai erau locuri disponibile in Prahova la ATI.

- A fost depistat cu noul coronavirus in urma cu doua saptamani. Duminica seara s-a stins din viata la doar 43 de ani. Este vorba despre un politist de frontiera de la Jimbolia, judetul Timis.

- Consilierul personal al președintelui Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a incetat din viața. Acesta fusese diagnosticat saptamana trecuta cu COVID-19, iar pentru ca starea i s-a agravat, fusese transferat la o clinica din Iași. Babatul prezenta comorbiditați (afecțiuni pulmonare și cardiace).…

- Jurnalistul sucevean Cornel Bumbu a murit, la Spitalul Județean Suceava, acolo unde era internat de doua saptamani dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19. In ciuda eforturilor susținute depuse de echipa medicala, plamanii și inima i s-au degradat progresiv din cauza coronavirusului și…