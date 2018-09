Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul României în SUA, George Maior, va fi audiat de Comisia de Control SRI marti, dupa cum a anunțat presedintele comisiei, Claudiu Manda. Invitatia vine în contextul ultimelor declaratii legate de scrisoarea trimisa de Rudolph Giuliani.

- Directorul Serviciului Roman de Informații (SRI), Eduard Hellvig, urmeaza sa fie audiat in Comisia parlamentara de control a activitatii SRI in intervalul 11-14 septembrie, a anuntat presedintele Comisiei SRI, Claudiu Manda, duminica seara, la Antena 3.Dragnea a declarat sambata i s-a cerut…

- Presedintele Comisiei de control SRI, senatorul Claudiu Manda, a anuntat, miercuri, ca in perioada 10-14 septembrie va invita conducerea Serviciului Roman de Informatii pentru a da explicatii cu privire la protocoalele incheiate in 2016 cu Parchetul General, asa cum ceruse Calin Popescu Tariceanu.

