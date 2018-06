Stiri pe aceeasi tema

- Documentarul „Marea Unire – Romania, la 100 de ani” a fost proiectat, luni, 14 mai 2015, in premiera in Statele Unite ale Americii, la Ambasada Romaniei din Washington, in prezența unui public numeros. Evenimentul a fost deschis de ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, care a remarcat…

- Agentia Nationala de Presa AGERPRES a prezentat, la Ambasada Romaniei din SUA, documentarul "Marea Unire - Romania, la 100 de ani" si expozitia de fotografie 'Romania: Evolutie', la Ziua Portilor Deschise de la misiunea diplomatica din Washington fiind prezenti peste 4.000 de americani.…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, a fost invitat, marți, 8 mai 2018, la o intalnire, in Camera Reprezentanților a SUA, cu importanti membri republicani, reprezentanti ai statului Texas. Cu aceasta ocazie, congresmenul Pete Sessions, presedintele Comitetului pentru Regulament…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, a evidențiat miercuri, pe fondul amenințarilor balistice la nivel regional și global, relevanța cooperarii dintre Romania și SUA in domeniul apararii antiracheta.

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, fost șef al Serviciului Roman de Informații (SRI), va fi chemat de urgența la audieri, in fața Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, dupa dezvaluirile facute joi de fostul șef al Agenției Naționale de Integritate (ANI), Horia Georgescu.…

- Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite ale Americii a inregistrat in 2017 ''un punct culminant'', cu evolutii notabile in domeniul securitatii, economic si cultural si contacte la cel mai inalt nivel, a declarat ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, intr-un interviu…

- La eveniment au participat membri ai comunitatii romanesti din zona metropolitana Washington, studenti, profesori, tineri cu preocupari in domeniul antreprenorial, public interesat de dezvoltarea economica a Romaniei si de oportunitati de afaceri. In cuvantul de bun venit adresat participantilor,…