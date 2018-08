Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, a sustinut ideea gazduirii de catre tara noastra a unei prezente americane permanente, subliniind intr un interviu acordat luni publicatiei Politico excelenta cooperare romano americana in planul securitatii si apararii, potrivit Agerpres.Intotdeauna…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a subliniat valentele defensive ale scutului antiracheta si importanta sa strategica pentru Romania, pentru Statele Unite ale Americii si statele NATO in ansamblu, in cadrul unei intrevederi avute luni cu ...

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a avut, luni, 16 iulie 2018, o intrevedere cu presedintele Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, congresmenul republican Devin Nunes, in contextul recentelor critici ale Rusiei la adresa sistemului de aparare…

- Guvernatorul statului Nebraska, Pete Ricketts, a proclamat anul 2018 ca fiind Anul Centenarului României în statul pe care îl conduce. Potrivit unui comunicat al Ambasadei României în SUA, Pete Ricketts a emis o proclamație prin care saluta celebrarea Centenarului…

- "Statele Unite și Romania impartașesc o prietenie adanca și de lunga durata și un parteneriat strategic construit in jurul valorilor democratice, legaturilor istorice și a angajamentului comun pe calea asigurarii securitații transatlantice și a prosperitații reciproce", se arata in textul proclamației.…

- In cuvantul de deschidere a conferintei, ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior a declarat ca Marea Unire de la 1918 este povestea cea mai importanta din evoluția noastra istorica, un moment cardinal pentru evolutia noastra ca stat, societate si democratie, iar…