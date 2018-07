Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, acorda un interviu in care face o serie de dezvaluiri despre relatia de cuplu si despre planurile sale de viitor. Cei doi sunt nevoiți, momentan, sa se vada doar o data pe luna. Elena Udrea este in prezent refugiat politic in Costa Rica, in urma condamnarii…

- La sfarșitul anului trecut, Victor Ponta afirma, la Digi24, ca Liviu Dragnea nu are viza de SUA. „Dragnea poate merge maine la Washington sa se vada cu cineva? Ca stiu ca nu are viza. Cum suna asta? Stiu acest lucru. Cum poti fi seful unui partid la guvernare in Europa si sa nu ai viza?!”, a comentat…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, si secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, au avut miercuri o intalnire la ambasada Romaniei din Washington, ocazie cu care au discutat mai multe subiecte conexe dimensiunii de securitate din cadrul parteneriatului…

- Cu o saptamana inaintea sentinței, fostul ministru Elena Udrea crește suspansul verdictului din 5 iunie, anunțand pe toata lumea ca se intoarce in politica, pentru a termina ”ce n-am reușit inca sa fac”.Marți, 5 iunie 2018, se va da sentința in cel mai rasunator dosar de corupție din sportul…

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Romania, Adrian Porumboiu, a povestit intr-un interviu acordat corespondentului PRO TV Cosmin Savu cum s-a prabușit imperiul sau de sute de milioane de dolari. Este vorba despre Grupul Racova, care conducea în Vaslui un imperiu bazat pe…

- O delegatie a Asociatiei Municipiilor din Romania (AMR) a efectuat in perioada 10-12 mai o vizita de lucru la Washington, unde a avut intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor locale si ai mediului de afaceri, informeaza ambasada Romaniei in Statele Unite, prin intermediul unui comunicat. "Vizita…

- "Romania nu are ganduri sau dorințe de apropiere de Est și noi nu incurajam o apropiere de Rusia. Dimpotriva pentru noi este foarte important ca flancul estic al NATO sa fie intarit, Marea Neagra sa fie considerata o zona de maxima importanța strategica pentru NATO", a dat asigurari Liviu Dragnea…

- IFC, divizia de investitii a Bancii Mondiale, a numit-o pe Wiebke Schloemer ca director regional pentru Europa si Asia Centrala, in care sunt incluse 28 de tari cu un portofoliu de peste 10 mld. dolari in investitii si 89 de proiecte de asistenta tehnica. Ea l-a inlocuit din aceasta luna…