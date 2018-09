Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, spune ca exista o campanie de stiri false impotriva sa si afirmatii conform carora ar coordona anumite miscari politice si pe care le respinge, insa, categoric.

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a declarat, intr-o emisiune difuzata sambata seara pe postul Digi24, ca in Romania exista o campanie recurenta de stiri false in ceea ce il priveste, el tinand sa sublinieze in context ca nu are nicio intentie politica si ca nu intreprinde nicio "actiune…

- Foarte rar se intampla in viața ca un personaj sa acumuleze atat de multe bile negre. Și atat de puține bile albe. Doar oamenii malefici la ora bilanțului se aleg cu un rezultat atat de trist. Iar unul dintre acești puțini malefici este George Maior. Fost șef al Serviciului Roman de Informații și…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, este chemat la raport in Centrala Ministerului Afacerilor Externe pentru a da explicații privind declarațiile denigratoare la adresa avocatului lui Donald Trump, Rudolph Giuliani. Intr-un comunicat de presa, MAE ii asigura pe partenerii internaționali ca „in…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a declarat luni ca nu vrea sa se pronunte pe decizia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a demara procedura de evaluare a procurorului general Augustin Lazar.

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a declarat luni ca nu a avut discutii cu oficialii americani despre protestul din 10 august de la Bucuresti, dar SUA urmaresc atent aspecte legate de evaluarile din tara noastra. Maior a mai afirmat ca el promoveaza interesele noastre strategice, de…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, s-a intalnit cu secretarul american pe Energie, Rick Perry, in contextul recent adoptatei legi offshore. Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, susține ca Maior a fost chemat pentru a i se spune ca americanii doresc acces gratuit la resursele de hidrocarburi…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, si secretarul de stat din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Raed Arafat, au avut miercuri o intalnire la ambasada Romaniei din Washington, ocazie cu care au discutat mai multe subiecte conexe dimensiunii de securitate din cadrul parteneriatului…