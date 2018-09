Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul in SUA, George Maior, va fi audiat, miercuri, ora 13.00, in Comisia pentru politica externa a Senatului, a anuntat Calin Popescu-Tariceanu. Acesta este chemat sa ofere explicatii cu privire la declaratiile legate de scrisoarea lui Rudolph Giuliani, avocatul presedintelui Donald Trump.

- Directorul SRI, Eduard Hellvig, va fi audiat joi in Parlament, a anunțat președintele comisiei pentru controlul Serviciului, Claudiu Manda. El a precizat ca discuțiile vor viza atat bugetul instituției, cat și protocoalele semnate de SRI de-a lungul timpului, inclusiv ultimul aparut in spațiul public.…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a declarat, intr-o emisiune difuzata sambata seara pe postul Digi24, ca in Romania exista o campanie recurenta de stiri false in ceea ce il priveste, el tinand sa sublinieze in context ca nu are nicio intentie politica si ca nu intreprinde nicio "actiune…