- Presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat, marti, dupa audierea fostului director al serviciului secret, George Maior, ca nu s-a discutat despre afirmatiile acestuia la adresa scrisorii avocatului lui Donald Trump, Rudolph Giuliani.

- George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, a declarat marti, la iesirea de la audieri din Comisia de Control SRI, ca protocoalele au fost necesare, iar legat de acuzatiile privind ofiteri acoperiti si abuzuri in justitie sa mai fie audiate si alte persoane, precum Liviu Dragnea sau Victor Ponta.…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, va fi audiat de Comisia de Control SRI marti, 4 septembrie, a anuntat presedintele Comisiei, Claudiu Manda. Invitatia vine in contextul ultimelor declaratii legate de scrisoarea trimisa de Rudolph Giuliani. "M-am consultat cu conducerea Comisiei si il vom audia…

