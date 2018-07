Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, in 2014, aceste activitati la Marea Neagra s-au intetit. Romania si aliatii demonstreaza ca Marea Neagra nu este un lac rusesc. Este o mare deschisa, in care se circula in perfecta siguranta. (...) Ori de cate ori iesim la exercitiu, exista un raspuns…

- "Romania a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru aparare in 2017. Presedintele Trump ne-a reamintit ca Europa are nevoie de SUA pentru a-si asigura securitatea. Romania are nevoie, mai mult decat oricine, de SUA. Avem nevoie de garantii reale de securitate deoarece suntem granita de est a UE si NATO",…

- Discursul ambasadorului american la aniversarea zilei independentei 2018 Domnule presedinte, Excelentele Voastre, stimati membri ai Guvernului, stimati membri ai Parlamentului, prieteni, distinsi oaspeti, Multi dintre dumneavoastra mi-ati spus la sosire ca ploaia este un semn bun, de noroc. Va multumesc…

- Roșia Montana a fost inclusa pe ordinea de zi a subiectelor dezbatutre in cadrul ședinței de miercuri a CSAT. Decizia vine dupa ce guvernul, la propunerea ministerului Culturii, a solicitat amanarea analizarii dosarului pentru includerea acesteia in patrimoniul UNESCO. Subiectul Roșia Montana a fost…

- Romania se confrunta zilnic cu agresiuni rusești in Marea Neagra și este nevoita sa respinga un val de atacuri cibernetice și interferențe politice, a spus ministrul Apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu acordat agenției Associated Press.

- Imagini cu un pliant turistic de prezentare a orasului Videle alaturi de obiecte romanesti intr-o vitrina din Washington au fost facute de senatorul USR Galati, George Edward Dirca, in cadrul unei intalniri a tinerilor politicieni sub 40 de ani din Europa la Washington.

- Alianta Nord Atlantica intentioneaza sa organizeze noi astfel de comandamente in Europa, iar tara noastra s-a oferit sa gazduiasca unul consacrat mobilizarii rapide a fortelor aliate pe teritoriul Europei. „Este vorba de cel putin 400 de ofiteri NATO care ar urma sa isi desfasoare activitatea. Inseamna…

- Banii pentru modernizarea fortelor armate ale Romaniei au adus, la Bucuresti, cele mai mari companii de armament din lume. O lupta dura se duce, acum, pentru dotarea Fortelor Terestre cu elicoptere de atac si de transport. In acest moment, competitia este intre europeni si americani. Bell Helicopters…