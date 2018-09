Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a afirmat ca Adrian Zuckerman, ambasadorul nominalizat de presedintele Trump pentru a reprezenta SUA la Bucuresti, poate impulsiona, prin relatiile sale personale, dialogul bilateral la cel mai inalt nivel. Diplomatul roman a afirmat despre…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, considera ca este momentul ca Romania sa isi asume un rol mai proeminent in redefinirea cadrului de dezvoltare economica in spatiul transatlantic si ca Parteneriatul Strategic dintre Romania si Statele Unite are capacitatea de a sustine…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a declarat luni ca nu a avut discutii cu oficialii americani despre protestul din 10 august de la Bucuresti, dar SUA urmaresc atent aspecte legate de evaluarile din tara noastra. Maior a mai afirmat ca el promoveaza interesele noastre strategice, de…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Maior, a avut o intrevedere cu secretarul american al energiei, Rick Perry, iar discutiile au vizat legea offshore adoptata de Parlament. Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a afirmat sambata, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca intalnirea…

- "Nu-l cunosc", a declarat Hans Klemm, intrebat de jurnalisti daca il stie pe posibilul viitor ambasador in Romania, potrivit Agerpres. Hans Klemm a mai spus ca deocamdata nu i s-a terminat mandatul si nici nu stie cand anume i se va termina acesta. "Depinde de Senatul Statelor Unite", a declarat…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Hans Klemm, a afirmat, miercuri, la Alba Iulia, ca nu-l cunoaste pe Adrian Zuckerman, cel despre care presedintele Donald Trump si-a anuntat intentia de a-l nominaliza ca ambasador in Romania.

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Aba.

- Romania este o tara prietena, cu care partenerii sai spera sa construiasca o Europa prospera, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis. Diplomatul vorbeste si despre provocarile tarii sale in interiorul Uniunii Europene, despre problemele…