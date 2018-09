Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a sustinut marti ca a spus adevarul in legatura cu scrisoarea lui Rudolph Giuliani trimisa autoritatilor de la Bucuresti si a afirmat ca exista un "interes politic pentru a pleca din aceasta functie". "In ceea ce priveste declaratia pe care am…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a declarat marti, inainte de audierea sa din Comisia de control a SRI, ca isi mentine declaratia despre scrisoare trimisa presedintelui Klaus Iohannis de catre avocatul presedintelui american, Rudolph Giuliani, considerand ca afirmatia lui a fost “concordanta…

- Declarații incendiare facute de ambasadorul Romaniei la Washington inainte de audierea din Comisia SRI . Maior a fost convocat la audieri dupa ce a facut comentarii pe tema scrisorii trimise de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, mai multor oficiali romani."Consider ca am spus un…

