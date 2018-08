Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, George Cristian Maior, a acordat un interviu publicatiei americane Politico, printre temele abordate numarandu-se cele referitoare la eforturile tarii noastre de consolidare a securitatii euro-atlantice, in mod special a flancului estic al NATO, inclusiv…

- Ministrul apararii, Mihai Fifor, este protagonistul celei mai recente gafe din seria cu care Guvernul Dancila se menține in centrul atenției. El a declarat marți seara la Antena 3 ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete... balistice. Or, in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare,…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Cristian Maior, a sustinut ideea gazduirii de catre tara noastra a unei prezente americane permanente, subliniind intr un interviu acordat luni publicatiei Politico excelenta cooperare romano americana in planul securitatii si apararii, potrivit Agerpres.Intotdeauna…

- Romania este cea mai pro-americana tara din Europa si fortele americane sunt binevenite in tara noastra, a declarat George Maior, ambasadorul Romaniei la Washington, care a precizat ca Mihai Fifor, ministrul roman al Apararii, se va intalni in septembrie in SUA cu omologul sau american, Jim Mattis.

- Realizatorul emisiunii "Punctul de intalnire", de la Antena 3, Radu Tudor, a prezentat pe blogul sau anunțul facut de ministrul apararii Mihai Fifor, cu cateva zile inainte de Summit-ul NATO de la Bruxelles (11-12 iulie)

- Roșia Montana a fost inclusa pe ordinea de zi a subiectelor dezbatutre in cadrul ședinței de miercuri a CSAT. Decizia vine dupa ce guvernul, la propunerea ministerului Culturii, a solicitat amanarea analizarii dosarului pentru includerea acesteia in patrimoniul UNESCO. Subiectul Roșia Montana a fost…

- Romania se confrunta zilnic cu agresiuni rusești in Marea Neagra și este nevoita sa respinga un val de atacuri cibernetice și interferențe politice, a spus ministrul Apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu acordat agenției Associated Press.

- Romanii ar putea scoate mai mulți bani din buzunar pe electronice, in perioada urmatoare, deoarece smartphone-urile, tabletele, televizoarele, consolele de jocuri sau alte bunuri produse in China s-ar putea scumpi, din cauza tensiunilor comerciale dintre SUA și statul asiatic. In schimb, anumite companii…