Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Ludovic Orban da nucleara. PNL ar putea fi de acord cu propunerea USR -PLUS de evaluare a premierului Florin Cițu de catre miniștri. Orban spune ca subiectul se va discuta in ședința coaliției de astazi. Citește și: ALERTA Secretarul de stat care ȘANTAJA directorii Romsilva…

- Din ce in ce mai perseverent, Florin Citu incepe sa se detaseze in primul rand de cei doi vicepremieri. Si Dan Barna si Kelemen Hunor apar in public, posteaza diverse declaratii sau doar isi expima anumite opinii in calitate de lideri ai formatiunilor politice pe care le conduc. Desi personalitati marcante,…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat miercuri ca, intr-un act „disperat si iresponsabil” de a arata ca are lucrurile sub control, premierul Florin Citu a anuntat sfarsitul pandemiei de la 1 iunie si constituirea unui comitet care ‘ne va aduce la o viata normala’. Insa chiar seful PSD,…

- Vești bune pentru romani. Exista posibilitatea relaxarii restricțiilor in luna iunie. Ludovic Orban confirma ca a discutat cu Florin Cițu despre anularea anumitor restricții dupa 1 iunie, in cazul in care situația epidemiologica și procesul de vaccinare va decurge conform așteptarilor. Președintele…

- Premierul Florin Citu a promis achitarea sumei de 2.400.000 lei din fondul de rezerva al bugetului de stat, datorie aferenta comunei Ceahlau din judetul Neamt. Suma reprezinta penalitatile calculate de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) la suma de 6.946.767 lei, pentru modernizarea…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, considera ca meciurile politice dintre PNL și USR genereaza mai multe probleme și din acest motiv pandemia este gestionata greșit. Stanescu arata ca, in paralel, se duce un razboi intern in PNL, intre Ludovic Orban și Florin Cițu, iar premierul iși folosește…

- Joia trecuta, Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat raport favorabil proiectului privind desfiintarea SIIJ, adoptand si un amendament al deputatului minoritatilor nationale Ionel Stancu, care prevede ca magistratii pot fi trimisi in judecata doar cu avizul CSM.Luni, presedintele PNL, Ludovic…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu a comentat in exclusivitate in cadrul emisiunii "Punctul de intalnire" de la Antena 3 conflictul dintre premierul Florin Citu si presedintele PNL Ludovic Orban, dar si o problema de actualitate privind pensiile si