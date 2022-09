Antreprenorul oradean din Silicon Valley George Haber a transmis miercuri, in sesiunea extraordinara a Conferintei SSIMA, ca inteligenta artificiala trebuie aplicata pe scara larga, in toate domeniile, digitizarea fiind esentiala, mai ales in situatii de criza. “Este o chestiune esentiala sa digitizam tot. Recomand Romaniei, si Moldovei, la fel, ca si intregii Europe si intregii lumi, digitizarea si aplicarea de inteligenta artificiala ca sa poti sa intervii cat mai repede, in crize, mai ales. Traim intr-o lume in care se calatoreste, se comunica, suntem un mare sat mondial, pana la urma. Iar…