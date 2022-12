George „Gogu” Constantinescu (2) Integrala inventiilor lui George Constantinescu a fost scrisa la Cluj, editata si tiparita la Iasi si donata Muzeului Politehnicii din Bucuresti. Asta si pentru ca legatura intre cele trei orase sa fie si alta decat cea din butada conform careia legile se gandesc la Cluj, se scriu la Bucuresti si se aplica la Iasi. Pentru inventarea sistemului sonic de tragere printre palele elicei in rotatie, George Constantinescu primeste, de la Amiralitatea Britanica, un premiu de 5.000 lire sterline, suma donata de inventator Crucii Rosii Romane, pentru ajutorarea frontului din Moldova, asa cum aflam din excelenta… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

