Stiri pe aceeasi tema

- Noul manager al Spitalului Judetean din Timisoara, Raul Patrascu, vorbeste despre experienta sa universitara si de munca din Statele Unite ale Americii, dar si despre planurile de modernizare si dezvoltare a unitatii medicale, cu accent pe tratarea bolnavilor de cancer si pe acreditarea in transplantul…

- Presedintele CJT Calin Dobra il acuza pe edilul Timisoarei ca nu are gandire pe termen lung in ceea ce priveste aeroportul Cioca din Timisoara. „Lipsa de anvergura administrativa și strategica a lui Nicolae Robu se vede din raspunsul pe care l-am primit astazi, indirect, cu privire la cedarea cladirilor…

- Lansarea celui de-al doilea album al formației Rockabil, petrecuta la sfarșitul saptamanii trecute in Manufactura, le-a adus melomanilor prezenți o seara agreabila, in care muzica rock de factura „old school“ a fost la-nalțime. Cele doua reprize muzicale au fost deschise de catre criticul muzical Mimo…

- Nesimțirea n-are limite, la Timișoara. Un barbat a fost prins cu ajutorul camerelor de supraveghere, dupa ce și-a abandonat gunoaiele cu roaba, pe domeniul public. A fost identificat, amendat cu 3.000 de lei și pus sa curețe mizeria pe care a lasat-o in urma. Lupta cu cei care arunca deșeuri pe domeniul…

- Prin acest proiect sunt stabilite drept contraventii si penalizate ca atare mai multe fapte care incalca normele unei bune convietuiri urbane, precum nerespectarea normelor de gospodarire si mentinere a curateniei de catre detinatorii sau administratorii de imobile, nerespectarea unui climat de ordine…

- "Eu sunt membru PNL si doresc sa raman membru PNL. Sunt primar PNL si doresc sa candidez pentru un nou mandat din partea PNL. Consider ca nu sunt in nicio coliziune cu criteriile de integritate ale PNL, pentru ca nimeni nu m-a acuzat pentru acte de coruptie, pentru acte imorale, avute in vedere de…

- „Sa ne bucuram, deși cu moderație pentru amenajarea Parcului Est! Dupa aproape un deceniu de activism și de continuare a muncii urbanistului Vasile Mitrea, autoritațile accepta Parcul Est. Primaria Cluj ne-a raspuns când are loc concursul pentru amenajarea celui mai mare spațiu public…

- In fata instantei de judecata magistratul DNA Timisoara a explicat judecatoarei Alexandra Iuliana Rus ca la adresa la care s-au facut perchezitii in cazul Elisabetei Miutescu, s-au gasit 15 ceasuri marca Rolex.Despre acestea magistratul DNA a amintit judecatorului ICCJ ca "...sunt niste ceasuri…