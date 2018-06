Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe nave cargo rusesti au intrat in portul sirian din Tartus, unde se afla o baza navala rusa, fiind descarcate sub un ecran de fum de acoperire, informeaza vineri News.com.au si unele media ruse. Rusia a spus ca va raspunde la atacul SUA, Frantei si Marii Britanii de saptamana trecuta asupra…

- Este posibil sa ne aflam in pragul unor evenimente foarte grave, amenintarile pe care le proferati la adresa Siriei ar trebui sa ne faca pe toti sa fim foarte ingrijorati, a declarat ambasadorul rus la ONU.

- Declaratie de razboi lanasata de presdintele Statelor Unite ale Americii, Donlad Trump, pentru Rusia si Siria. "Rusia, pregateste-te! Rachetele catre Siria vor veni. Este amenintarea fara precedent a unui presedinte american", a fost mesajulpostat de Donald Trump pe Twitter. …

- "Rusia a promis ca va dobori toate rachetele lansate spre Siria. Rusia, pregateste-te, pentru ca rachetele vor veni, frumoase, noi si inteligente! Nu ar trebui sa fiti parteneri cu un Animal care isi omoara poporul cu gaz si se bucura de asta!", a transmis miercuri Donald Trump prin Twitter. "Regimul…

- Bomba generata de atacul cu substanta neurotoxica militara de lupta a explodat si a aruncat lumea in aer. Nu ca era prea linistita, ci furtuna ce implica Rusia se vedea deja la orizont. Polarizarea a fost practic instantanee – esti alaturi de Marea Britanie sau esti cu Rusia - iar reactiile sunt mai…

- „Un nonsens, o prostie, un adevarat delir” La o conferința de presa de dupa alegerile prezidențiale, Vladimir Putin a comentat acuzațiile Londrei ca Moscova a fost in spatele atacului chimic din Salisbury, care ar fi dus la otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal, fiicei sale Iulia, și a altor…

- Atacul cu substanța neurotoxica de lupta care l-a trimis in spital fara perspective pe colonelul GRU Sergei Skripal, cel care a lucrat pentru MI6 și era refugiat in Marea Britanie, a ridicat semnalul de alarma vizand asasinatele la comanda in strainatate ale liderilor și rebelilor ceceni, opozanților…