- George Friedman, presedintele publicatiei de securitate Geopolitical Futures, a declarat la Sibiu ca Romania ar trebui sa se concentreze pe consolidarea propriilor capacitati de reactie militara la Marea Neagra, deoarece fortele americane nu sunt in prezent in masura sa transfere o flota semnificativa…

- Currently, the United States of America is not in the situation to deploy a significant fleet to the Black Sea, and Romania should firstly enhance its own military response capacities in this area, on Friday said the US analyst George Friedman, president of the Geopolitical Futures, at a specialised…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, la Blaj, ca pilonii pe care se construieste un stat eficient sunt statul de drept, stabilitatea fiscala, politica externa predictibila, care insa au fost puse in pericol in ultimul an prin asa-zise reforme, ultima ”de mare insucces” fiind Legea salarizarii,…

- VIDEO: Presedintele Romaniei i-a solicitat premierului sa demisioneze Foto: presidecy.ro. Buna ziua! Ar fi trebuit sa am o întâlnire, la ora 11, cu doamna Dancila. Acea întâlnire nu s-a mai tinut, dar asta nu are nicio importanta si nu schimba cu nimic lucrurile…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut astazi, 15 martie 2018, intrevederi la Berlin cu Jan Hecker, consilierul pentru politica externa al cancelarului federal, cu Gunther Krichbaum, presedintele comisiei pentru afaceri europene din Bundestag si cu Norbert Rottgen, presedintele comisiei…