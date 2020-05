Stiri pe aceeasi tema

- Kellie Chauvin, sotia lui Derek Chauvin, ofiterul de politie care l-a ucis cu sange rece pe George Floyd stand cu piciorul pe gatul sau timp de opt minute in timp ce acesta era la pamant si nu putea sa reactioneze, a intentat divort. „Aseara am discutat cu Kellie Chauvin si cu familia ei. Este devastata…

- Fostul politist Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP, citate de Agerpres.

- Derek Chauvin, ofițerul de poliție din Minneapolis care statea cu genunchiul pe gatul lui George Floyd, in ciuda faptului ca acesta se plangea ca nu mai poate respira, a fost arestat, a anunțat comisarul pentru siguranța publica, John Harrington. Aceasta evoluție a evenimentelor vine in contextul…

- Orașul american Minneapolis e in stare de urgența de la moartea brutala a afro-americanului George Floyd, 46 de ani. Polițistul considerat vinovat pentru decesul lui, Derek Chauvin, 44 de ani, și-a cunoscut victima: au lucrat in același local, scrie NY Post. Guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz…

- Polițistul care l-a ucis pe americanul de culoare a fost arestat! Cei patru politisti implicati in incident au fost destituiti, iar autoritatile locale si federale au declansat o ancheta, in urma careia barbatul care i-a ținut genunchiul pe gat lui George Floyd a fost arestat.Fostul presedinte…

- Valer Kovacs, agent la IPJ Timis, dat afara din Politie la o luna dupa ce a reclamat ca se fac presiuni asupra politistilor pentru a da mai multe amenzi, va fi repus in functie. Agentul de politie Valer Kovacs, “executat” de sefii de la Timisoara, trebuie sa fie repus in functie, in urma deciziei luate…

- Acesta a fost sunat in luna aprilie chiar de premierul Ludovic Orban, dupa ce a marturisit intr-o postare pe Facebook, ca politistii sunt incurajati sa dea amenzi. Agentul a fost mutat, in perioada starii de urgenta, la solicitarea sa, in prima linie, la postul de Politie din Peciu, el fiind angajat…

- Un ofțiter de poliție judiciara din cadrul IGPR a fost reținut de DNA pentru 24 de ore, dupa ce ar fi cerut șpaga peste un milion de euro. Polițistul judiciar ar fi trebuit sa imparta șpaga cu alți doi procurori, spun anchetatorii. Ofițerul ar fi pretins 1.100.000 de euro șpaga, bani pe care ar fi […]…