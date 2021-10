Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru gratieri si eliberari pe cautiune a statului Texas a recomandat ca George Floyd, afro-americanul decedat sub genunchiul unui politist alb in timpul arestarii sale la Minneapolis in mai 2020, sa fie gratiat postum pentru condamnarea din 2004 intr-un caz legat de droguri, a declarat…

- Nota, pregatita pentru reuniunea ministrilor din Luxemburg, afirma insa ca orice raspuns politic trebuie sa stabileasca mai intai cat de temporara sau permanenta este cresterea pretului la energie. Banca Centrala Europeana considera ca preturile mai mari ale gazelor naturale, petrolului si electricitatii…

- Autoritatile talibane din orasul Herat, situat în vestul Afganistanului, au ucis patru presupusi rapitori si le-au atârnat cadavrele în public pentru a-i descuraja pe altii, a declarat sâmbata un oficial guvernamental local.Sher Ahmad Ammar, viceguvernator al orasului…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat vineri ca un razboi cu Rusia „este o posibilitate” și ca dorește sa aiba o întâlnire de substanța cu președintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters. Președintele ucrainean a fost întrebat la summitul Strategiei…

- Cei patru cetațeni americani au parasit teritoriul afgan pe cale terestra, dupa cum a anunțat un oficial al Departamentului de Stat, citat de Reuters, potrivit Agerpres . Este pentru prima data cand cetațeni ai SUA sunt evacuați din Afganistan dupa 31 august, atunci cand s-a incheiat oficial retragerea…

- Administratia Federala pentru Aviatie (FAA) din Statele Unite a decis joi sa interzica zborurile in spatiu ale vehiculului SpaceShipTwo, fabricat de compania Virgin Galactic, pana cand agentia va finaliza raportul anchetei ce vizeaza un incident petrecut in timpul unui zbor din luna iulie sau pana cand…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si sotia sa, Jill Biden, vor primi a treia doza de vaccin anti-COVID-19 pentru consolidarea imunitatii, dupa ce administratia de la Washington a anuntat ca Statele Unite incep in septembrie vaccinarea populatiei cu a treia doza, relateaza Reuters. ''Vom primi vaccinurile…

