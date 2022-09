George Damian: Moldovenismul civic e o variantă ușor îndulcită de epurare etnică. Rațiunea fundamentală a creării RASSM a fost ofensiva împotriva României Din capul locului: statul Romania nu are nici un fel de datorii fața de statul Republica Moldova, dincolo de cele din tranzacțiile comerciale cuprinse in diverse ințelegeri. Nu exista nici un fel de datorie morala sau istorica a statului Romania fața de statul Republica Moldova. Asta in primul rand pentru ca statul Republica Moldova este esențial un stat inamic al statului Romania – inamiciția provenind din calitatea Republicii Moldova de stat continuator al Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești inființata in 1924. Rațiunea fundamentala a crearii RASSM a fost ofensiva impotriva… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

