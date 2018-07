Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Gorge Clooney a fost ranit intr-un accident in timp ce calatorea pe scooterul sau pe insula italiana Sardinia. Potrivit presei italiene, actorul, care se afla in Sardinia pentru a filma un serial, calatorea pe un drum in Costa Corallina cand s-a intamplat accidentul. Publicația La Nuova arata…

- George Clooney “a fost ranit, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, produs in Sardinia, unde s-a izbit cu motocicleta de o mașina”, titreaza jurnaliștii de la The Mirrror. El a fost spitalizat de urgența. George Clooney, implicat intr-un accident cu motocicleta In varsta de 57 de ani, George…

- George Clooney a fost spitalizat de urgenta, marti, dupa un accident cu motocicleta care a avut loc langa Costa Corallina, in provincia italiana Olbia, potrivit presei locale, citata de miamiherald.com.

- Un barbat a ajuns vineri dimineața la spital cu o fractura, in urma unui accident petrecut la o benzinarie din Gherla. In jurul orei 8,30, un șofer de 48 de ani din Gherla, care oprise pentru a umfla cauciucurile la mașina in benzinaria DHR de pe strada Clujului, nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea…

- Un barbat se zbate intre viața și moarte dupa un accident care a avut loc in acesta dupa-amiaza in Timisoara. Incidentul s-a petrecut in zona Torontalului. Biciclistul care acum este internat in spital, in stare grava, circula pe strada Liege, dinspre Calea Aradului inspre Calea Torontalului si a virat…

- Accident de groaza pe strada Armeneasca din Capitala. O ambulanta care transporta un pacient s-a tamponat violet de un automobil si s-a rasturant.La fata locului a venit o alta ambulanta pentru a transporta de urgenta pacientul si ranitii la spital.

- Accident groaznic in Cursa Natiunilor de Speedway, disputata in orasul german Teterow! Gino Manzares de la echipa Statelor Unite ale Americii a cazut de pe motocicleta in timpul concursului si a fost lovit din spate de slovenul Matic Ivacic.

- Opt elevi si un profesor au ajuns la spital cu arsuri dupa un accident care a avut loc la ora de chimie. Incidentul a avut loc la o scoala din Hendersonville, oras din Carolina de Nord.Potrivit martorilor, in laborator se desfasura un experiment cu substante chimice.