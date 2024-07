Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american George Clooney, un democrat fervent foarte implicat in strangerea de fonduri pentru partid, i-a cerut miercuri presedintelui Joe Biden sa se retraga din cursa prezidentiala din noiembrie, in contextul indoielilor cu privire la starea sa de sanatate, relateaza AFP. „Democratii (…), senatorii,…

- Președintele american Joe Biden va fi intervievat vineri de jurnalistul si prezentatorul postului ABC News George Stephanopoulos, in timpul unei deplasari de campanie in Wisconsin. Despre discuția, care nu va fi transmisa in direct, se crede ca ar putea determina viitorul parcurs politic al democratului,…

- Presedintele american Joe Biden va acorda vineri primul sau interviu de la dezbaterea cu rivalul sau Donald Trump, in cursul caruia performanta sa a fost considerata in mare parte dezastruoasa, a anuntat marti ABC News, relateaza AFP. Un prim extras va fi disponibil de vineri, a precizat televiziunea,…

- Președintele american Joe Biden va semna un nou acord de securitate cu Ucraina pentru a promite sprijinul pe termen lung al Americii fața de aceasta țara, noteaza Reuters. Biden a plecat spre Italia pentru a spori presiunea asupra Rusiei in legatura cu razboiul sau impotriva Ucrainei și asupra Chinei…

- Presedintele american Joe Biden a purtat casca echipei Kansas City Chiefs, care a castigat titlul Super Bowl in februarie, si a glumit spunand ca vrea sa fie campion de doua ori la rand, ca echipa din Kansas, cu referire la viitorul sau duel cu Donald Trump in alegerile prezidentiale din 5 noiembrie,…

- Presedintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi s-a angajat, intr-o discutie cu omologul sau american Joe Biden, sa „lase sa treaca asistenta umanitara” in Fasia Gaza prin punctul de trecere de la Kerem Shalom, din sudul Israelului, a transmis vineri Casa Alba.

- Președintele american Joe Biden a lansat acest avertisment in contextul in care Israelul se pregatește sa lanseze o operațiune terestra majora in orașul Rafah din sudul Fașiei Gaza, pe care il considera ultimul mare bastion al Hamas din enclava, relateaza BBC. La Rafah se adapostesc insa peste un milion…