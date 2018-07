Stiri pe aceeasi tema

- Gorge Clooney a fost dus la spital dupa ce a fost implicat intr-un accident de circulație in timp ce conducea o motocicleta in Sardinia. Actorul și regizorul de la Hollywood s-a ciocnit cu o mașina in apropierea orașului Olbia, in nordul insulei. El a fost luat de ambulanța si dus la Spitalul Ioan Paul…

- George Clooney a fost ranit usor intr-un accident rutier, dupa ce motocicleta lui a intrat in coliziune cu o masina, in Sardinia. Actorul american isi conducea motocicleta in apropierea statiunii Costa Corallina de pe plaja din Olbia, cand a avut loc accidentul. Actorul in varsta de 57 de ani a fost…

- George Clooney a fost implicat intr-un accident de scuter, in urma caruia a fost transportat de urgența la spital. Incidentul s-a intamplat in Sardinia, Italia, acolo unde actorul filma la cel mai nou serial de televiziune al sau.

- Geroge Clooney a fost dus de urgenta la spital, dar din fericire ranile suferite au fost usoare. Actorul de 57 de ani a suferit leziuni la genuncti si la un brat. George Clooney se afla in Sardinia, unde se filmeaza zilele acestea secvente din serialul Catch-22. Accidentul a avut loc…

- George Clooney a fost spitalizat de urgenta, marti, dupa un accident cu motocicleta care a avut loc langa Costa Corallina, in provincia italiana Olbia, potrivit presei locale, citata de miamiherald.com.

- Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineața pe DN2 E85, pe raza localitații Obrejița. Potrivit reprezentanților IPJ Vrancea, in acest eveniment rutier au fost implicate doua autoturisme. Din primele date a reieșit ca un conducator auto ar fi efectuat viraj la stanga și nu a…

- La data de 13 iunie a.c. in jurul orei 17.25, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiul Aiud, un barbat de 67 de ani, din municipiul Sibiu, in timp conducea un autoturism in directia Teiuș-Turda, nu a pastrat o distanta suficienta fata de autoturismul ce circula in fata sa, condus de un barbat de…

- Un copil, de 3 ani, a fost grav ranit, alte doua persoane au suferit multiple traumatisme și trei au scapat tefere in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN39 intre Eforie Nord și Eforie Sud in urma coliziunii a trei autoturisme. Traficul rutier a fost blocat aproape o ora.