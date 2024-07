Stiri pe aceeasi tema

- George Clooney, actor american și un donator de marca al Partidului Democrat, ii cere lui Joe Biden sa renunțe la candidatura intr-un editorial publicat in New York Times. Celebrul actor a facut acest anunț, chiar a declart ca „il iubește” pe Biden.

- Consiliul editorial al The New York Times (NYT), cel mai influent ziar dintre mass-media progresista din Statele Unite, a cerut fatis, marți, Partidului Democrat sa promoveze un nou candidat la prezidențiale si, in acest scop, "sa-i transmita (lui Joe Biden) ca partidul nu-l mai sustine", informeaza…

- La o zi dupa ce Joe Biden a insistat in cadrul unui interviu difuzat la ora de varf ca este apt pentru inca un mandat de presedinte al Statelor Unite, un al cincilea membru democrat al Congresului i-a solicitat sa nu candideze pentru realegere. Angie Craig, din partea statului Minnesota, a afirmat ca…

- Un grup de lideri de afaceri, sponsori ai Partidului Democrat, i-au trimis vineri președintelui Joe Biden o scrisoare prin care il indeamna sa se retraga , ca... The post Un grup de sponsori ai lui Biden, ii cer acestuia sa se retraga din cursa electorala appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, este vazuta ca principala opțiune pentru a-l inlocui pe președintele Joe Biden in cazul unei retrageri din cursa prezidențiala, conform oficialilor din echipa de campanie electorala, Casa Alba și Comitetul Național al Partidului Democrat, citat de agenția Reuters.…

- Principalii lideri ai Partidului Democrat au exclus, duminica, posibilitatea inlocuirii președintelui Joe Biden in candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie, in urma unei prestații dezastruoase la dezbaterea de vineri, relateaza Reuters.

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Cele mai mari trei publicații americane ii cer lui Biden sa renunțe la cursa prezidențiala. Consiliul editorial al prestigiosului cotidian american The New York Times i-a cerut, vineri, președintelui Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba. Aceasta solicitare…

- Toate cele trei publicații au gazduit, pe langa articolele de opinie ale analiștilor specializați pe politica, cate un articol asumat de boardurile lor editoriale, care... The post Cele mai mari trei ziare americane, New York Times, Wall Street Journal și Washington Post, ii cer lui Biden sa se retraga…