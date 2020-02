Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce George Burcea și-a acuzat tatal de violența domestica, acum barbatul susține ca de fapt fiul lui a fost cel care l-a atacat. Socrul Andreei Balan l-a acuzat pe George ca a vrut sa il omoare. Tatal lui Burcea neaga acuzațiile facute de actor. Mai mult, Nelu Burcea, care a fost inchis pentru crima,…

- Ioan (Nelu) Burcea, tatal actorului George Burcea (32 de ani) si socrul cantaretei Andreea Balan (35 de ani), a petrecut 10 ani in spatele gratiilor dupa ce, in urma cu mai mult de 30 de ani, si-a ucis amanta.

- George Burcea și Andreea Balan formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au o casnicie reușita și doua fetițe superbe. Puțini sunt insa, cei care știu drama prin care a trecut actorul in urma cu ceva ani. Soțul artistei a rupt tacerea. „Am avut o copilarie violenta, tatal meu a fost…

- Andreea Balan și soțul ei au avut parte și de intamplari neplacute, in timpul vacanței lor, in Mauritius. Fetița lor cea mica s-a imbolnavit și a ajuns de urgența la spital. George Burcea a povestit in mediul virtual cu ce probleme s-au confruntat zilele acestea. Actorul a scris un mesaj pe contul sau…

- Momente de cumpana pentru Andreea Balan si George Burcea, dupa ce au fost nevoiti sa-si intrerupa vacanta din cauza problemelor de sanatate pe care le-a avut Clara, fiica cea mica a celor doi. Au fost nevoiti sa mearga la primul spital, insa au ramas profund dezamagiti de felul in care au fost tratati.

- De curand, soțul Andreei Balan a fost atacat cu cuțitul chiar de tatal sau. Acum au aparut informatii potrivit carora, intr-un acces de furie, barbatul și-a hacuit amanta cu 25 de lovituri de cuțit pentru ca femeia voia sa-l paraseasca. Se intampla in 1988 și, imediat dupa crima, barbatul a fost…

- Soțul Andreei Balan are in plan lansarea unui roman despre violența domestica, o carte inspirata din propriile experiențe, in special din viața mamei sale, scrie cancan.ro. Actorul a dezvaluit ca nu a avut o copilarie fericita, deoarece a fost presarata cu scandaluri și batai din cauza tatalui sau,…

- Andreea Balan atrecut prin momente de groaza. Clara, fiica sa cea mica, a leșinat in casa și a fost nevoita sa ajunga de urgența la spital. Andreea Balan se afla la repetiții cand a fost sunata de soțul sau, George Burcea. Acesta a sunat-o, extrem de agitat, și i-a dat vestea, spunandu-i ca probabilitatea…