Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de astazi este una speciala pentru Alessio. Baiatul lui, William, implinește 6 anișori. Tatal lui l-a felicitat și i-a transmis, in mod public, un mesaj cu totul emoționant. Alessio este un tatic devotat și are o relație foarte buna cu cei patru copii ai sai. „Astazi nu este o zi oarecare. Este…

- Nadine a demonstrat ca este o adevarata luptatoare și ca, indiferent cat de jos ar cadea, va gasi intotdeauna in sine puterea de a se ridica și de a zambi. Nadine, in varsta de 43 de ani, se bucura in prezent de o viața de familie liniștita și o cariera in plina ascensiune, insa vedeta a recunoscut…

- Lenjeria de pat trebuie schimbata o data pe saptamana, potrivit microbiologului Universitații din New York Philip Tierno, care a efectuat un studiu in mii de case americane, in urma caruia a descoperit ca peste 90% dintre locatari "dormeau" cu cel puțin trei factori alergeni detectabili, noteaza…

- Iuliana Luciu este o fire discreta, mai ales atunci cand vine vorba de viața sa personala. Din acest motiv, multa lume crede ca sora Nicoletei Luciu este singura și nu are partener. Care sa fie, de fapt, realitatea? Iuliana Luciu, in varsta de 32 de ani, a vorbit deschis și sincer despre situația sa…

- Fara inhibiții, Diana Sar a povestit despre iubiții ei care nu au fost deloc puțini, scrie cancan.ro. Actrița din serialul Vlad a afirmat ca ii place sa cunoasca barbați cu ajutorul unor aplicații de tip matrimonial. Citeste si Cuplu-bomba in showbiz! Un star de la Pro TV s-a cuplat cu DJ…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi, la asumarea raspunderii in Parlament pe legea plafoanelor bugetare, ca, in cursul acestui an, deficitul va depasi 4% din PIB, ca trebuie readus sub 3% din PIB, dar ca acest obectiv nu poate fi atins in 2020.

- Claire Danson a caștigat proba de 30-34 de ani la Campionatul European din iunie. La doar doua luni de la performanța extraordinara, viața sportivei s-a schimbat complet, dupa ce a fost lovita de un tractor in timp ce mergea cu bicicleta. La mai bine o luna de la accident, sportiva si-a adunat fortele…