Stiri pe aceeasi tema

- Vin vremuri grele pentru Vica! De parca scumpirea gazelor și a energiei electrice nu era de ajuns, vedeta se va trezi cu toate conturile blocate din cauza judecatorilor, care au obligat-o sa plateasca intreținerea pe anul trecut.

- „Ucigașul din M-uri”, care a ucis o tanara cu 25 de lovituri de cuțit, dorește sa scape de pedeapsa pentru tentativa de evadare „Ucigașul din M-uri”, care a ucis o tanara cu 25 de lovituri de cuțit, dorește sa scape de pedeapsa pentru tentativa de evadare Mihai Pandelea, supranumit și „ucigașul din…

- Decizia a fost luata in plenul comisiei de munca. Cei care sunt suspectați ca au plagiat nu-și mai pot retrage titlul de doctor.Inițiativa aparține unui parlamentar USR și aumata de cei de la Putere, in contextul in care au fost mai multe nume cunoscute implicate in scandaluri de plagiat și, apoi, cei…

- In urma cu doi ani, George Burcea a fost prins conducand pe drumurile publice sub influența drogurilor, iar pe numele actorului a fost deschis un dosar penal. Acum el și-a primit sentința și aflat ce se va intampla mai departe in cazul sau.

- Toata lumea a ramas șocata luna aceasta imediat dupa ce a citit facturile la curent, dar și la gaze. Ei bine, printre acestea se numara și Dani Oțil, care in momentul in care a observat cați bani trebuie sa scoata din buzunar a facut o ședința de familie. Mai mult decat atat a recurs și la cateva schimbari…

- In mai putin de o luna, va porni la drum primul Grand Slam din 2022 (17-30 ianuarie). Iar iubitorii tenisului din tara au toate motivele sa fie nerabdatori, in asteptarea intrecerii gazduite de Melbourne.

- Unul dintre cele mai scandaloase cazuri de impostura la nivel inalt din ultimii ani s-a finalizat cu o prima condamnare venita din partea Judecatoriei Ramnicu Valcea. Decizia nu este definitiva, fiind atacata deja de inculpatul Laurentiu Baranga, fostul presedinte al Oficiului National de Prevenire…

- Germania se pregatește pentru o reintoarcere in masa la telemunca, in incercarea de a stavili un nou val puternic al pandemiei de coronavirus, conform unui proiect de lege. ‘Valul urmator de covid-19 le va eclipsa pe celelalte’ Astfel, reintroducerea regulii in ce privește telemunca, regula care a fost…