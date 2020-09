Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea este unul dintre concurenții de la Ferma. Orașeni vs. sateni. Actorul și Andreea Balan, mama fetițelor sale, s-au desparțit, urmand sa se pronunțe divorțul. Chiar daca au trecut cateva luni bune de cand a plecat din casa artistei, acesta marturisește ca nu participa la show cu gandul de…

- Dupa desparțirea de Andreea Balan, viața lui George Burcea s-a schimbat complet. Actorul de 32 de ani se concentreaza acum, mai mult ca oricand, pe viața profesionala și este optimist cu privire la viitorul sau. Momentan, Burcea face parte dintre concurenții show-ului „Ferma”, difuzat la Pro TV și are…

- ”Cantonata” la ”Ferma” (Pro Tv), focoasa brunet facuta celebra de scheciurile fostului sau iubit care inca fac deliciul internauților noștri și ajunsa la ”Vorbește lumea”, s-a sarutat la fimarile reality show-ului sus amintit cu un alt burlac in curs de divorț. Este vorba de actorul George Burcea, care…

- Dupa desparțirea de Andreea Balan , George Burcea a decis sa se concentreze mai mult pe cariera. Burcea e mai hotarat ca niciodata sa se dezvolte pe plan profesional poate și ca sa uite de suferința produsa de ruptura de Andreea și de cele doua fete pe care le are impreuna cu ea. Chiar daca actorul…

- Dupa despartirea de Andreea Balan, George Burcea a evitat sa vorbeasca despre viata personala. De curand, insa, actorul a dezvaluit lucruri inedite despre ce se intampla dincolo de scena. George Burcea, dezvaluiri fara perdea despre viata personala Despartirea dintre George Burcea si Andreea Balan a…

- Andreea Balan a facut primele declarații despre insinuarile lui George Burcea cum ca i-ar fi fost infidela in timpul casniciei. Dupa ce in presa au aparut informații conform carora George Burcea are de gand sa faca niște dezvaluiri despre infidelitatea soției sale, dezvaluiri pe care le va face in timpul…

- Sandel Balan și fiica lui au o relație foarte buna acum,deși nu și-au vorbit ani de zile. Tatal artistei și-a vizitat zilele trecutenepoatele și marturisește ca vedeta nu i-a vorbit despre noua ei relație, dupadesparțirea de soț. Sandel Balan, care s-a impacat cu fiica lui și a avut ocaziasa-și viziteze…

- Nici bine nu s-a desparțit de tatal copiilor sai și Andreea Balan se afișeaza la braț cu un alt barbat. Solista nu-și mai ascunde noua relație cu Tiberiu, fratele prezentatoarei de televiziune Sonia Argint. Cei doi au petrecut weekendul la mare, Andreea lasandu-și copiii la cel care, pana recent i-a…