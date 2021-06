George Burcea a confirmat sarcina Vivianei Sposub? „Ce ai la burtică, iubita?” Viviana Sposub (22 de ani) și George Burcea (32 de ani) au devenit un cuplu in toamna anului 2020, dupa ce s-au cunoscut pe platourile de filmare ale competiției Ferma. Deși nimeni nu a crezut in povestea lor de dragoste, asistenta TV și actorul par foarte fericiți impreuna. De curand, despre Viviana s-a speculat ca ar fi insarcinata dupa ce s-a filmat in culisele platoului Vorbește Lumea ținand un test de sarcina in mana. Pe videoclipul postat atunci la Story, Viviana a mai scris: „Emoțiile de azi dimineața”. Ulterior, vedeta TV nu a mai oferit nicio alta informație referitoare la sarcina. In… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

