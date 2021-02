Stiri pe aceeasi tema

- Elevii contacți direcți ai cazurilor pozitive COVID-19 care refuza testarea sa nu fie primiți la școala: Propunerea Ministerului Educației Ministerul Educației vrea sa modifice ordinul comun cu cel al Ministerului Sanatații privind regulile anti-covid-19 din unitațile de invațamant. Ordinul comun privind…

- Odata cu debutul semestrului al doilea al acestui an scolar, reprezentanții CFR Calatori au introdus in circulație trenurile de naveta destinate transportului spre/dinspre localitațile cu centre de invațamant.Vorbim, de exemplu, de trenul R 4583 Brasov - Sfantul Gheorghe. Atenție! Purtarea mașii de…

- Odata cu inceperea școlilor, este foarte important ca purtatul maștii sa fie in continuare litera de lege și sa se respecte regulile de protecție sanitara, a declarat luni seara la Digi24 ministrul de interne, Lucian Bode.

- Ce regulile sanitare vor trebuie respectate in școli de luni Ordinul comun al ministilor educației și sanatații care va conține toate regulile sanitare ce trebuie respectate în școli de luni, odata cu redeschiderea acestora, va fi facut public în aceasta seara, a anunțat la Radio România…

- Cand nu gasește loc de parcare in aglomerația din Capitala, iși face! Dragoș Bucurenci a „uitat” de regulile de circulație și și-a lasat bolidul de lux pe trecerea de pietoni. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe prezentatorul TV in timpul cumparaturilor, iar graba a stricat treaba.

- Luminița Becali, soția lui Gigi Becali a avut o apariție rara in public. Cum a fost surprinsa soția lui Gigi Becali in București, in timp ce șoferul ei incalca regulile de circulație, vedeți in articolul de mai jos. Luminița Becali, surprinsa in timp ce merge la biserica. Șoferul a incalcat regulile…

- Situație disperata la Londra, unde oamenii strazii sunt peste tot, chiar și in cele mai luxoase cartiere. Un caz revoltator a fost starnit chiar de doua romance. Ele și-au deschis un bordel ilegal, chiar langa o școala, iar potențialii clienți erau chiar parinții micuților. Oamenii au adresat scrisori…

- Adrian Alexandrov s-a „certat” și cu prietenii, dar și cu regulile de circulație. Iubitul Elenei Udrea a fost surprins de papaparazzii Spynews.ro in compania unui cuplu apropiat cu care a avut ceva de imparțit. Ulterior, afaceristul a plecat in graba, fara sa mai țina cont de reguli.