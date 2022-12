George Buhnici se bucură de creșterea prețurilor și are o teorie bizară despre scumpiri George Buhnici pare ca a ajuns intr-un punct in care se hranește din injuraturile primite in online. Da, exista astfel de oameni, iar psihiatrii pot confirma. De cateva luni bune o ține din scandal in scandal, iar de la vergeturi și celulita a ajuns la scumpiri și sexisme de autobaza. Ce-a mai facut luna asta? A pus sare pe rana celor copleșiți de creșterea prețurilor, cocoțat in patul sau „smart” din casa sa și mai „smart”, cea mai „smart” din Europa dupa cum și-a prezentat-o și la care au muncit 4 arhitecți, 6 designeri de interior și un inginer. Așadar, din casa lui inteligenta – cei mai rautacioși… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

