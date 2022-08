Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul director al CNCD a decis miercuri in unanimitate amendarea lui George Buhnici cu 20.000 de lei pentru discriminare. Decizia vine dupa declarațiile lui Buhnici despre „țate și buci” și femeile cu vergeturi. Afirmațiile facute de George Buhnici la adresa femeilor in cadrul emisiunii TV „XNS”,…

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis, in sedinta de miercuri, amendarea lui George Buhnici cu 20.000 de lei, pentru declaratiile sale din iulie, despre corpurile femeilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința de soluționare a petițiilor din data de 31 august 2022, a adoptat urmatoarea hotarare: 1. Afirmațiile facute de George Daniel Buhnici la adresa femeilor in cadrul emisiunii TV „XNS”, in luna iulie a anului…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii l-a amendat, miercuri, pe influencerul George Buhnici cu 20.000 de lei pentru declarațiile despre ”femeile cu vergeturi pe plaja” pe motiv ca ele reprezinta fapta de discriminare și incalca dreptul la deminitate umana. Hotararea a fost adoptata in unanimitate…

- ​Colegiul director al CNCD a decis miercuri in unanimitate amendarea lui George Buhnici cu 20.000 de lei pentru dicriminare. Decizia vine dupa declarațiile lui Buhnici despre „țate și buci” și femeile cu vergeturi. Afirmațiile facute de George Buhnici la adresa femeilor in cadrul emisiunii TV „XNS”,…

- ​Colegiul director al CNCD a decis miercuri in unanimitate amendarea lui George Buhnici cu 20.000 de lei pentru dicriminare. Decizia vine dupa declaratiile lui Buhnici despre „tate si buci" si femeile cu vergeturi. Afirmatiile facute de George Buhnici la adresa femeilor in cadrul emisiunii TV „XNS",…