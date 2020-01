George Becali susţine sportul feminin. Latifundiarul din Pipera a avut in ultimele zile mai multe declaratii controversate la adresa fotbalului feminin, pe care il considera "lucrarea diavolului", dar cand vine vorba de tenis, are cu totul alta parere. Fiind un suporter declarat al Simonei Halep, acesta spune ca se uita la meciurile jucatoarei romance de cate ori are ocazia si ca, in ciuda orelor incomode la care se desfasoara meciurile de la Australian Open, s-ar trezi la ora 2:00 ca sa o vada, dar doar daca ar ajunge in finala. "Tenisul este sport de femei. E mai mult de femei decat de barbați. Imi place sa ma uit la tenis… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

