- Omul de afaceri Gigi Becali si nepotul sau, Vasile Geambazi, sunt urmariti penal de DNA pentru spalarea banilor, fapte care ar fi fost comise in perioada 2014 – 2019. Un teren din apropierea municipiului Bucuresti, aflat intr-o procedura de despagubire, a fost supraevaluat cu 184 de milioane de lei,…

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a coruptiei au dispus extinderea urmaririi penale fata de doua persoane, oameni de afaceri, pentru savarsirea infractiunilor de spalare a banilor, fapte presupus a fi savarsite in perioada 2014-2019.

- Gigi Becali și nepotul sau sunt urmariți penal pentru spalare a banilor, fapte care ar fi fost savârșite în perioada 2014-2019, a anunțat DNA, dupa ce oamenii de afaceri au fost audiați marți într-un dosar privind transferul unui teren. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție…

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus extinderea urmaririi penale fața de doua persoane, oameni de afaceri, pentru savarșirea infracțiunilor de spalare a banilor, fapte presupus a fi savarșite in perioada 2014-2019.

- Omul de afaceri George Becali s-a prezentat, marti, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie. Intrebat de jurnalisti daca va fi pus sub invinuire, Becali a raspuns "ba da", continuand ironic: "Mi-e frica, tremur de frica pentru ca am spalat bani cu nepotul, ca s-au dus banii din contul meu in contul…

- Vasile Geambazi, nepotul lui George Becali, a declarat, marți, la ieșirea de la audierea de la sediul DNA, ca acuzațiile din dosar sunt de spalare de bani, precizand ca "daca statul roman are bani negri inseamna ca am spalat banii negri".Intrebat, la ieșirea de la DNA, daca este vorba despre…

