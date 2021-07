Stiri pe aceeasi tema

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat joi, la ProX, imediat dupa ce echipa sa a fost eliminata din Conference League de un club de pe locul 11 din Kazahstan, ca rușine mai mare ca asta nu a existat in fotbalul romanesc. „E cea mai rușinoasa infrangere din fotbalul romanesc! Nici CFR cu Dudelange…

- Fostul selectioner al Romaniei, Anghel Iordanescu, a declarat, luni seara, ca se bucura de revenirea ca antrenor a lui Gheorghe Hagi la formatia Farul Constanta, precizand ca fotbalului romanesc ii lipsea prezenta fostului capitan al echipei nationale. "Primul lucru pozitiv pe care trebuie…

- Robert Glința, campionul european de la 100 metri spate, despre marea aventura a carierei sale. „Varful de forma trebuie sa-l prind la Tokyo. Intr-o finala olimpica, orice este posibil”, spune romanul. Robert Glința a reușit sa caștige la Budapesta, la Campionatele Europene recent incheiate, prima sa…

- Astra Giurgiu, campioana Romaniei din urma cu cinci sezoane, a retrogradat in liga secunda dupa 12 ani petrecuți in Liga 1. La fel ca in cazul lui Poli Iași, viitorul Astrei sta sub semnul incertitudinii. ...

- River Plate a obtinut, miercuri, o victorie istorica in etapa a V-a a Grupa D a Copei Libertadores, prin ineditul situatiei in care s-a aflat. Argentinienii au intrecut, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (2-0), echipa Independiente Santa Fe, avand in poarta un jucator de camp accidentat si…

- FCSB a ratat titlul pentru al 6-lea sezon consecutiv! De fapt, formatia bucuresteana n-a mai cucerit campionatul din 2015, de cand patronul ei a fost eliberat din inchisoare, spre finalul acelui sezon.

- In seara zilei de 7 mai 1986, pe stadionul Ramon Sanchez Pizjuan, fotbalul romanesc intra pentru totdeauna in istorie. Steaua cucerea Cupa Campionilor Europeni, bifand cel mai mare triumf realizat vreodata de o echipa de fotbal de la noi. ...

- Marinos Ouzounidis (52 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, este nemulțumit de programul incarcat din perioada Sarbatorilor Pascale. Clinceni - Craiova, din etapa cu numarul 5 a play-off-ului, se joaca astazi, de la ora 21:00, liveTEXT AICI CS Universitatea Craiova a obținut o…