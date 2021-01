In seara zilei de 20 ianuarie 1936, imediat dupa orele 11, regele George al V-lea al Angliei, un fumator inrait, a murit de gripa la vila sa din Sandringham, in Norfolk. Pana in zilele noastre persista zvonurile conform carora doctorii regelui, cu asentimentul guvernului, i-au administrat regelui muribund o doza letala de morfina astfel incat […] The post George al V-lea, ajutat sa moara chiar de doctorul lui (1936) first appeared on Suceava News Online .