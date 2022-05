Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 5 Kremlinul a criticat din nou aspru sambata actiunile Occidentului cu privire la Ucraina, acuzandu-l ca duce un „razboi hibrid total” impotriva Rusiei si ca a declansat o „explozie de rusofobie din epoca de piatra”, relateaza DPA. Occidentul „ne-a declarat un razboi hibrid total si este greu…

- Kremlinul a criticat din nou aspru sambata actiunile Occidentului cu privire la Ucraina, acuzandu-l ca duce un ''razboi hibrid total'' impotriva Rusiei si ca a declansat o "explozie de rusofobie din epoca de piatra", relateaza DPA, preluata de Agerpres.

- Tanchistul rus campion mondial intr-o competitie internationala cu tancuri de razboi a fost omorat in prima lui lupta, in Ucraina, informeaza Daily Mail, dar si site-ul ucrainean Defence si mai multe ziare din Buriatia, regiunea de unde provenea tanarul tanchist.

- UPDATE 7 Guvernul Belgiei a anuntat, marti dupa-amiaza, expulzarea a 21 de diplomati rusi suspectati de activitati de spionaj, in contextul tensiunilor dintre Occident si Rusia din cauza interventiei militare ruse in Ucraina. „Belgia a decis expulzarea a 21 de persoane care lucreaza pentru Ambasada…

- Kremlinul susține ca SUA au declarat „razboi economic” Rusiei, in urma anuntului facut de Washington privind introducerea unui embargo asupra importurilor americane de petrol si gaz rusești.

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat, luni, ca tarile europene nu vor intra direct in conflictul din Ucraina, deoarece un razboi cu Rusia ar "ar fi un razboi mondial, cu o putere ce detine arma nucleara", informeaza lefigaro.fr. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pugilistul ucrainean Oleksandr Usyk, campion mondial la categoria grea, s-a intors acasa in Ucraina și este pregatit sa plece la lupta. „Este de datoria mea sa lupt”, a spus el, pentru CNN.

- Administratia Vladimir Putin a anuntat, marti, retragerea unor unitati militare de la frontiera cu Ucraina si a denuntat "esecul propagandei" occidentale, in contextul in care Statele Unite si Marea Britanie au avertizat asupra iminentei unei invazii ruse, noteaza Agerpres. "In contextul in…