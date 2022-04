Stiri pe aceeasi tema

- „Ținutul Buzaului a devenit oficial Geoparc Internațional UNESCO! Votul obținut astazi ne onoreaza, este o recunoaștere a importanței valorilor naturale și culturale din teritoriu și ne include pe lista selecta a geoparcurilor internaționale!Mulțumesc tuturor celor ce au crezut și au luptat pentru acest…

