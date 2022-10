Stiri pe aceeasi tema

- Kunsthalle Bega prezinta expoziția Ghost Geometry, curatoriata de Diana Marincu, in conjuncție cu proiectul Diferite grade de libertate / Different Degrees of Freedom. Expoziția se deschide pe 22 octombrie 2022, la Kunsthalle Bega, Calea Circumvalațiunii 10, Timișoara, incepand cu ora 19:00. In ziua…

- Kunsthalle Bega prezinta expoziția Ghost Geometry, curatoriata de Diana Marincu, in conjuncție cu proiectul Diferite grade de libertate / Different Degrees of Freedom. Expoziția se deschide pe 22 octombrie 2022, la Kunsthalle Bega, Calea Circumvalațiunii 10, Timișoara, incepand cu ora 19:00.In ziua…

- In data de 29.09.2022, 14 deținuti tineri custodiați in cadrul Penitenciarului Bacau, incluși in regim deschis și semideschis, au participat la un joc de fotbal, in comunitate, la Facultatea de Științe ale Mișcarii, Sportului și Sanatații din cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” Bacau. Realizarea…

- Un grup de studenti din anul al VI-lea de la Facultatea de Medicina Dentara a Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) a trimis o plangere pe adresa redactiei „Ziarului de Iasi" in legatura cu faptul ca trebuie sa achizitioneze din buzunarul propriu, an de an, materiale…

- Prof. dr. Adinel Dinca, profesor la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universitații „Babes-Bolyai” din Cluj a descoperit peste 150 de documente și carți vechi, unele chiar de acum 1.200 de ani.

- In ciuda solicitarilor publice din partea asociațiilor de elevi, parinți și a poziției Avocatul Poporului, care acuza de inechitați intre elevii din mediul rural versus urban, liceenii din rural care invața la orașe raman fara bursa sociala de 200 lei. Ordinul Ministerului Educației 5.379 a fost publicat…

- Expozitia online de arte vizuale, pictura, arte digitale, tehnici mixte si decorative, semnata de artista Eugenia Dumitrascu, organizata de Uniunea Artistilor Plastici din Romania, are loc in perioada 10-20 august 2022, la Galeria de Arta „Victoria" din Iasi. Se poate vizita de luni pana vineri in intervalul…

- Lumea academica ieseana este in doliu dupa ce unul dintre cei mai prestigiosi profesori pe care i-a avut Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice din cadrul Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi a decedat. „O veste foarte trista, la inceput de august. A trecut la cele veșnice profesorul,…