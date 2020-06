Stiri pe aceeasi tema

- In opinia acestuia, singurii cetateni care merita sa beneficieze de o indemnizatie speciala pe viata sunt militarii romani, fostii detinuti politici sau sotiile ori sotii militarilor romani decedati in teatrele de operatiuni. "Am argumentat de ce consideram ca singurii cetateni romani care merita sa…

- Scriitorul și jurnalistul Stelian Tanase susține ca focarul COVID-19 de la Suceava a provocat cu adevarat o isterie la nivel național. El a declarat prin telefon, la Radio Top: „Da, la Suceava a fost o isterie… Poate un sociolog o studiaza, ca are material bun…”. Intrebat daca vor trebui sa treaca vreo…

- HUAWEI a lansat in Romania noile modele de smartphone din gama Y, Huawei Y5p și Huawei Y6p. Modelul Y5p este un smartphone de buget destinat tinerilor și se remarca prin procesorul capabil, ecranul Full View și memoria interna care poate fi extinsa pana la 512 GB. Modelul Y6p ofera, de asemenea, performanțe…

- O eleva dintr-o comuna vasluiana ii cere primarului sa-i cumpere smartphone pentru cursurile online. Promite sa și-l plateasca din banii de alocație.O eleva din comuna vasluiana Suletea i-a trimis primarului Ciprian Tamas o scrisoare in care ii cere sa ii imprumute un telefon pentru cursurile online…

- Ziarul Unirea Pana de Paște vor fi platite mai multor categorii de alocații și indemnizații. S-au facut primele plați pentru șomajul tehnic Pana de Paște vor fi platite mai multor categorii de alocații și indemnizații. S-au facut primele plați pentru șomajul tehnic Secretarul de stat din Ministerul…

- Antibiotice Iasi a cerut aviz pentru a produce biocide Linie de productie de antibiotice. Foto: Arhiva/AntibioticeSA. Antibiotice Iasi a cerut aviz pentru a începe productia a doua tipuri de biocide, iar OMV Petrom va solicita la rândul sau aviz saptamâna viitoare, a declarat…

- Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) a anuntat miercuri ca a demarat campania de irigatii in acest an mai devreme, inca de la inceputul lunii martie, in sase judete (Botosani, Braila, Buzau, Ialomita, Galati si Tulcea), pe fondul faptului ca deficitul de apa din sol s-a marit din cauza…

- Cetațenii care suna la numarul de urgența 112 de pe smartphone sunt localizați prin tehnologia Advanced Mobile Location (AML), anunța Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS). Operatorii STS și dispecerii agențiilor de intervenție au la dispoziție coordonatele geografice cu o acuratețe mult mai mare:…