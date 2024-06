Stiri pe aceeasi tema

- Imobiliarele de lux de pe plajele din Statele Unite se confrunta cu o scadere dramatica a valorilor, inregistrand reducerea prețurilor cu pana la 75% din cauza impactului schimbarilor climatice. O tendința alarmanta care afecteaza proprietațile din California, Long Island, New York și Nantucket, Massachusetts.…

- Conform studiului , in ceea ce privește numarul de milionari rezidenți cu o avere lichida investibila de 1 milion de dolari sau mai mult, SUA conduce detașat.Statele Unite ale Americii sunt prezente in Top 50 cu 11 orașe, iar New York City, se menține ferm pe locul 1. Averea totala deținuta de rezidenții…

- Ce presupune studiulNumeroase piese din habitaclu (interiorul) multor vehicule conțin substanțe ignifuge, precum compuși organofosfați, utilizate pentru a intarzia raspandirea focului. Aceste produse sunt frecvent folosite in spumele pentru mobilier, aparate electronice sau imbracaminte.Studiul a aratat…

- O dieta bazata pe plante - una care nu exclude carnea și peștele, dar care este compusa in mare parte din alimente vegetale - ar putea contribui la incetinirea evoluției cancerului de prostata, potrivit unei cercetari coordonate de Universitatea din California, San Francisco.

- Mint Butterfield, fiica unor cunoscuți antreprenori din lumea tehnologiei, a disparut in weekend. Tanara de 16 ani a fost zarita pentru ultima data duminica seara, in Bolinas, California, la nord de San Francisco.

- Nu am avut foarte mult de așteptat dupa lansarea lui Fallout pentru ca Amazon sa și confirme faptul ca serialul bazat pe seria de jocuri a celor de la Bethesda (și Obsidian) va primi cel de-al doilea sezon. Vestea a fost confirmata chiar de Jennifer Salke, șefa Amazon MGM Studios, care a spus, printr-un…

- Peste 700 de angajați ai Apple au fost concediați recent, conform unui raport WARN publicat de EDD (Employment Development Department of California). Majoritatea acestora lucrau la birourile Apple din Santa Clara, 371 dintre ei fiind angrenați in proiectul proaspat anulat al companiei din Cupertino,…